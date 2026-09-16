915 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2026 r. nr 115.12.2026 w sprawie nadania tytułu profesora

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914 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2026 r. nr 115.11.2026 w sprawie nadania tytułu profesora

913 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2026 r. nr 115.10.2026 w sprawie nadania tytułu profesora

912 Uchwała nr 185 Rady Ministrów z dnia 10 września 2026 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024–2030