1217 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2026 r. w sprawie przedłużenia czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej

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1216 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 7 września 2026 r. w sprawie wzoru certyfikatu importowego

1215 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Niedźwiada w województwie lubelskim

1214 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 września 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych