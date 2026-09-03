1173 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2026 r. w sprawie wypłaty zaliczek za 2026 r. z tytułu niektórych rodzajów pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Reklama Reklama

1172 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy

1171 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie powinny spełniać podmioty, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza, kryteriów klasyfikacji tych produktów oraz ich wykazu

1170 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej

1169 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 sierpnia 2026 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2027 r.