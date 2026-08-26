1135 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2026 r. w sprawie leczenia substytucyjnego

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1134 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 13 sierpnia 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

1133 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżniania żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych

1132 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

1131 Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 21 sierpnia 2026 r. w sprawie odznaki „Za Zasługi dla Społeczeństwa Obywatelskiego”

1130 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 sierpnia 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych

1129 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2026 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi