849 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2026 r. nr rej. 445/2026 o nadaniu orderów

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848 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2026 r. nr rej. 419/2026 o nadaniu odznaczenia

847 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lipca 2026 r. nr rej. 406/2026 o nadaniu odznaczeń

846 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2026 r. nr rej. 400/2026 o nadaniu orderu

845 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2026 r. nr rej. 397/2026 o nadaniu odznaczeń

844 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2026 r. nr rej. 396/2026 o nadaniu orderu

843 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2026 r. nr rej. 395/2026 o nadaniu odznaczenia

842 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2026 r. nr rej. 394/2026 o nadaniu orderu

841 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2026 r. nr rej. 393/2026 o nadaniu odznaczeń

840 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2026 r. nr rej. 388/2026 o nadaniu odznaczeń

839 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2026 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2026 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

838 Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 sierpnia 2026 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie, za II kwartał 2026 r.

837 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 20 sierpnia 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw