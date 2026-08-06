768 Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 lipca 2026 r. w sprawie włączenia kwalifikacji sektorowej „Przygotowanie dań diety pudełkowej w cateringu dietetycznym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

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767 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2026 r. w sprawie uczczenia pamięci uczestników Powstania Warszawskiego oraz ludności cywilnej Warszawy

766 Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 27 lipca 2026 r. w sprawie włączenia kwalifikacji wolnorynkowej „Programowanie aplikacji wykorzystujących technologię rozszerzonej rzeczywistości (AR)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

765 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 2026 r. nr rej. 331/2026 o nadaniu odznaczenia