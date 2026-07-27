1007 Ustawa z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej oraz niektórych innych ustaw

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1006 Ustawa z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

1005 Ustawa z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

1004 Ustawa z dnia 3 lipca 2026 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw

1003 Ustawa z dnia 3 lipca 2026 r. o systemach sztucznej inteligencji

1002 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 lipca 2026 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac geologicznych oraz przekazywania bieżących parametrów wydobywania węglowodorów ze złoża

1001 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej