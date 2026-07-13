Zarządzenie nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2026 r. w sprawie Rady Przemysłu Lotniczego(poz. 680)

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Zarządzenie nr 12/2026 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 9 lipca 2026 r. w sprawie ustalenia wzoru i wielkości emisji banknotu o wartości nominalnej 200 zł (poz. 679)

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2026 r. w sprawie informacji Rady Mediów Narodowych (poz. 678)

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 2026 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (poz. 677)

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lipca 2026 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich (poz. 676)

Uchwała nr 152 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2026 r. w sprawie wyznaczenia ministra właściwego do spraw informatyzacji do realizacji niektórych zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (poz. 675)