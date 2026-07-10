932 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dokumentów publicznych 2026-07-10

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931 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie – Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego

930 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 lipca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie zasad wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

929 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy udzielaniu wyróżnień policjantom

928 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 3 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

927 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy