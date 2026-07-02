890 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków

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889 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

888 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie legitymacji ankietera statystycznego

887 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w komputerowej bazie danych

886 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską