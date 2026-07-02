To jedna z najbardziej wpływowych i pełnych paradoksów postaci w historii Doliny Krzemowej. Z jednej strony Peter Thiel to radykalny libertarianin, który otwarcie gardzi etatyzmem i ucieka przed podatkami na oceaniczne platformy lub do wolnorynkowej Argentyny, z drugiej – człowiek, który dostarcza rządom najpotężniejsze narzędzia cyfrowej inwigilacji i obsadza swoimi ludźmi Biały Dom. Niedawny wyciek tajnych danych ze stowarzyszenia Dialog pokazał potężny, zakulisowy zasięg wpływów tej szarej eminencji amerykańskiej prawicy i technokracji.