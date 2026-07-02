Rzeczpospolita

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Nawet śmierć to dla niego problem do rozwiązania. Peter Thiel zmienia reguły gry

Multimiliarder Peter Thiel stał się symbolem wpływów nowego typu: nie potrzebuje urzędu, partii ani stanowiska państwowego. Wystarczy kapitał, sieć kontaktów i zdolność przewidywania.

Publikacja: 02.07.2026 21:00

Peter Thiel w 2022 r. (na konferencji w Miami poświęconej bitcoinowi). Czy dysponując odpowiednim ka

Peter Thiel w 2022 r. (na konferencji w Miami poświęconej bitcoinowi). Czy dysponując odpowiednim kapitałem, można całkowicie ominąć reguły, które krępują resztę społeczeństwa?

Foto: Eva Marie Uzcategui/Bloomberg

Paweł Rożyński

To jedna z najbardziej wpływowych i pełnych paradoksów postaci w historii Doliny Krzemowej. Z jednej strony Peter Thiel to radykalny libertarianin, który otwarcie gardzi etatyzmem i ucieka przed podatkami na oceaniczne platformy lub do wolnorynkowej Argentyny, z drugiej – człowiek, który dostarcza rządom najpotężniejsze narzędzia cyfrowej inwigilacji i obsadza swoimi ludźmi Biały Dom. Niedawny wyciek tajnych danych ze stowarzyszenia Dialog pokazał potężny, zakulisowy zasięg wpływów tej szarej eminencji amerykańskiej prawicy i technokracji.

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