639 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2026 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Republice Macedonii Północnej oraz w Bośni i Hercegowinie

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638 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2026 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w ramach Dostosowanych Środków Wzmocnienia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego dla Turcji, na terytorium Turcji, wschodnim akwenie Morza Śródziemnego oraz Morzu Czarnym

637 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2026 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Wielonarodowej Brygady Południe – Wschód w Rumunii oraz Republice Bułgarii

636 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2026 r. o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Grupy Zadaniowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na Morzu Bałtyckim, Morzu Norweskim, Morzu Północnym i Oceanie Atlantyckim

635 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2026 r. w sprawie zmienionych wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.14.3 Doskonalenie zawodowe kadr doradczych – moduł 3 Studia podyplomowe dla doradców rolniczych

634 Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2026 r. w sprawie wytycznych szczegółowych w zakresie wsparcia w formie instrumentów finansowych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

633 Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 24 czerwca 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw