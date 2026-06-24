839 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2026 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Lniano w województwie kujawsko-pomorskim
838 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej w aptece
837 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 22 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych
836 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
835 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 22 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów
834 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 19 czerwca 2026 r. w sprawie zakresu projektu miejscowego planu rewitalizacji w części tekstowej oraz zakresu i formy wizualizacji ustaleń miejscowego planu rewitalizacji
833 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 22 czerwca 2026 r. w sprawie sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego e-Doradca
832 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów
831 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego
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