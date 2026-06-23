830 Ustawa z dnia 29 maja 2026 r. o szczególnych środkach ochrony w postępowaniu cywilnym osób uczestniczących w debacie publicznej

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829 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 17 czerwca 2026 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego

828 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2026 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ziemniaków pochodzących z Arabskiej Republiki Egiptu

827 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 czerwca 2026 r. w sprawie pozwoleń i dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1

826 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 19 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów

825 Ustawa z dnia 29 maja 2026 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa

824 Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 czerwca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości