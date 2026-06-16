794 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2026 r. o zmianie ustawy o kuratorach sądowych

Reklama Reklama

793 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych

792 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 12 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych

791 Ustawa z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem usług e-zdrowia

790 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą

789 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terytoriów państw lub ich części poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze których wykonywanie obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

788 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie zagranicznej