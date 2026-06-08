743 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 2 czerwca 2026 r. w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych w zakresie okresu próbnego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym

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742 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego

741 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych

740 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych w systemie teleinformatycznym

739 Ustawa z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

738 Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych resortu spraw wewnętrznych i administracji

737 Ustawa z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw