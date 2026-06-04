732 Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 2 czerwca 2026 r. w sprawie określenia terminu oraz zakresu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie w centralnej ewidencji kierowców danych o wykroczeniach lub przestępstwach stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach oraz o wysokości i uiszczeniu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego

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731 Ustawa z dnia 15 maja 2026 r. o zmianie ustawy o radcach prawnych

730 Rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 2 czerwca 2026 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne

729 Obwieszczenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027

728 Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 21 maja 2026 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych

727 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

726 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

725 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 maja 2026 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym