Aktualizacja: 23.01.2026 08:51 Publikacja: 22.01.2026 22:04
107 Uchwała nr 41 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa dostępności i warunków leczenia poprzez nadbudowę, modernizację i doposażenie Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy”
106 Uchwała nr 39 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa wraz z doposażeniem Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego w Pabianickim Centrum Medycznym”
105 Uchwała nr 34 Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2026 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego w Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu”
104 Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 20 stycznia 2026 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego
