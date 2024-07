– Może to oznaczać konieczność podjęcia przez przedsiębiorców niezamierzonych inwestycji, które następnie przełożą się na zmniejszone wpływy do budżetu państwa w podatku dochodowym, gdyż dla firm koszt wymiany sprzętu będzie kosztem uzyskania przychodu. Wyższe koszty prowadzenia działalności będą miały przełożenie też na inne branże, co dalej może skutkować zmniejszeniem poziomu inwestycji w Polsce – przestrzega MRiT.

Inna sprawa, że, jak mówi Jarosław Bartniczuk z Business Centre Club, największym problemem dla przedsiębiorców będą koszty dostosowania się do nowych wymogów. – Jednak nie do końca jest tak, że te nakłady będzie można traktować jako koszt, bo podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oznacza zniwelowanie potencjalnych strat. Summa summarum może to być korzystne finansowo dla niektórych przedsiębiorstw czy spółek, które dzięki temu będą mogły uniknąć ataków, blokad, wykradania danych czy ich szyfrowania. A to skutkuje przecież albo koniecznością płacenia okupu, albo odtwarzania zasobów. Tyle tylko, że inwestycja w cyberbezpieczeństwo to jest potencjalny zysk – tłumaczy ekspert. Podaje przykład ubezpieczenia samochodu, które jest kosztem do momentu wystąpienia szkody, bo wtedy okazuje się, że zyskiem.

Co przynosi implementacja dyrektywy Kolejne branże w systemie Nowelizacja ustawy o k.s.c. przewiduje m.in:

- rozszerzenie katalogu podmiotów Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa o nowe sektory gospodarki (ścieki, zarządzanie ICT, przestrzeń kosmiczna, poczta, produkcja, produkcja i dystrybucja chemikaliów, produkcja i dystrybucja żywności);

- nałożenie obowiązków z zakresu środków zarządzania ryzykiem na podmioty kluczowe i podmioty ważne w cyberbezpieczeństwie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych;

- wprowadzenie odpowiedzialności kierowników tych podmiotów za realizację zadań z zakresu cyberbezpieczeństwa;

- wprowadzenie możliwości zgłaszania incydentów przez podmioty kluczowe i podmioty ważne, za pomocą systemu teleinformatycznego, do właściwych zespołów CSIRT sektorowych i CSIRT poziomu krajowego;

- wprowadzenie nowych kar pieniężnych m.in. za niewdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Cyberbezpieczeństwo. ABW nie chcę nowych zadań

Projekt przewiduje utworzenie nowych sektorowych zespołów cyberbezpieczeństwa (CSIRT). Pierwotnie unijne regulacje wymagały, by działały w obszarze energii, transportu, zdrowia, bankowości, infrastruktury rynków finansowych, zaopatrzenia w wodę oraz infrastruktury cyfrowej. Teraz katalog podmiotów wchodzących w skład Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa ma być rozszerzony o kolejne branże (>patrz: ramka).

Za cyberbezpieczeństwo w sektorze „administracja publiczna” (m.in. ministerstwa, sądy, ZUS czy NFZ) ma odpowiadać Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a za pozostałe Ministerstwo Cyfryzacji. Tyle tylko, że ABW się do nowych zadań nie pali, ponieważ nie do ich realizacji służba ta została powołana. Nie ma też na to sił i środków.

– Wzięcie odpowiedzialności przez Agencję za bezpieczeństwo funkcjonowania ok. tysiąc podmiotów z sektora „administracja publiczna” oraz co najmniej 2 tys. wykorzystywanych przez nie systemów teleinformatycznych (wstępny szacunek) nie było przedmiotem wcześniejszych uzgodnień z agencją ani z ministrem-koordynatorem służb specjalnych – czytamy w stanowisku ABW.