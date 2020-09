Znasz położną na medal?

– Zdaniem wielu, położne to jedne z najbardziej ciepłych, szczerych i szlachetnych osób na świecie. To dzięki nim poród przestał być tematem tabu. To one skutecznie obalają mity o ciąży szeroko dyskutowane na forach w internecie. Położna to szalenie ważny zawód, który niestety często jest niewystarczająco doceniany. Konkurs to dobra okazja, żeby podziękować im za wsparcie – mówi Iwona Barańska z Akademii Malucha Alantan, pomysłodawcy kampanii i konkursu.

Żeby zgłosić położną do tegorocznej edycji konkursu wystarczy wypełnić krótki formularz zamieszczony na stronie www.poloznanamedal.info/zglos Po poprawnie wypełnionej i zweryfikowanej nominacji na stronie pojawi się profil z kandydaturą położnej, na którą można głosować.

Nazwiska trzech najlepszych położnych w kraju i najlepszych położnych w poszczególnych województwach zostaną ogłoszone w pierwszych dniach stycznia 2021 roku.