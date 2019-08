Seks z rozrusznikiem serca – ważne zasady bezpieczeństwa

Wszczepienie stymulatora serca czy kardiowertera-defibrylatora nie musi wiązać się z rezygnacją z seksu. Warto jednak pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, a wszelkie wątpliwości związane z aktywnością seksualną po implantacji urządzenia rozwiewać u specjalisty – radzą kardiolodzy.

Implantacja urządzenia kardiologicznego – stymulatora serca (IPG), kardiowertera-defibrylatora (ICD) czy urządzenia do terapii resynchronizującej (CRT) to dla wielu pacjentów stres i nowa sytuacja, z którą dopiero uczą się żyć. Wiele wątpliwości dotyczy codziennego funkcjonowania, w tym życia płciowego. Czy uprawianie seksu ze wszczepionym urządzeniem wspomagającym pracę serca jest bezpieczne? Jakie jest ryzyko, że porywy namiętności spowodują wyładowanie kardiowertera-defibrylatora? Kiedy po zabiegu można na nowo podjąć współżycie – to najczęstsze pytania pacjentów. Poniżej dalsza część artykułu

Czytaj też: Z rozrusznikiem serca możesz więcej niż myślisz Na szczęście, wbrew powszechnym obawom, życie z urządzeniem kardiologicznym nie musi oznaczać pasma wyrzeczeń. – Życie płciowe to bardzo istotny aspekt naszego funkcjonowania. Pacjenci nie powinni się krępować. Warto pytać nas, lekarzy, o wszelkie wątpliwości związane z aktywnością seksualną po implantacji kardiologicznych urządzeń wszczepialnych, warto dla swojego zdrowia, samopoczucia i radości życia – przekonuje dr hab. n. med. Maciej Kempa, ekspert Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. O czym powinni pamiętać pacjenci?

Zagojenie się rany po wszczepieniu urządzenia Wszczepienie stymulatora lub kardiowertera-defibrylatora serca to zabieg operacyjny. Jak po każdym zabiegu, rana operacyjna musi się zagoić. – Zazwyczaj trwa to mniej więcej kilkanaście dni. W tym czasie aktywność fizyczna, a co za tym idzie, także seksualna, powinna być ograniczona. Szeroki zakres ruchu ramion, pocieranie w miejscu implantacji może utrudnić gojenie. Przesuwające się w świeżej ranie urządzenie może być powodem bólu i dyskomfortu – z tego względu z aktywnością seksualną warto trochę odczekać – radzi dr hab. n. med. Maciej Kempa.

Szczera rozmowa z kardiologiem Przyczyny implantacji urządzenia mogą być różne. Jak wyjaśnia dr Kempa wpływ aktywności seksualnej na stan zdrowia zależy nie tyle od samego implantowanego urządzenia, ile właśnie od powodów, dla których do implantacji w ogóle doszło. – Niektórzy pacjenci cierpią na zaawansowaną chorobę wieńcową lub skrajną niewydolność serca i są to sytuacje wymagające szczególnej rozwagi. Inni pacjenci mogą być obciążeni arytmiamii uwarunkowanymi genetycznie, co nie upośledza wydolności fizycznej, jednak w określonych sytuacjach może stanowić pewne ryzyko. Dlatego moment podjęcia aktywności seksualnej po implantacji stymulatora lub kardiowertera-defibrylatora zawsze powinno się przedyskutować z lekarzem prowadzącym – podkreśla. Natomiast wbrew częstym obawom, aktywność seksualna nie grozi uszkodzeniem implantu. – W praktyce takie ryzyko jest skrajnie małe. Prawidłowo implantowanemu stymulatorowi czy kardiowerterowi po okresie wygojenia rany podczas współżycia nic nie zagraża – dodaje ekspert.

Dobre ustawienie urządzenia kardiologicznego Nierzadko pacjenci z ICD pytają, czy aktywność seksualna nie zwiększa ryzyka wyładowania kardiowertera-defibrylatora (tego problemu nie mają pacjenci z rozrusznikiem serca, który nie posiada funkcji wyładowania). – W pewnych sytuacjach, zwłaszcza u osób z chorobą wieńcową, seks, jak każdy wysiłek fizyczny, powoduje przyspieszenie akcji serca, a co za tym idzie może prowadzić do jego niedotlenienia. Niedotlenienie może natomiast przyczynić się do wyzwolenia komorowych zaburzeń rytmu, mogących powodować interwencję ICD. Teoretycznie samo nadmierne przyspieszenie rytmu, nie rejestrowane w innych sytuacjach życiowych, może wyzwolić nieadekwatną interwencję kardiowertera. Warto więc omówić z kardiologiem ten temat i wspólnie dobrać właściwe, często zależne od aktywności fizycznej, ustawienia urządzenia – wyjaśnia dr hab. n. med. Maciej Kempa.