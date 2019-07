Gotowi na falę upałów? 5 sprawdzonych sposobów na ochłodę

Dla większości z nas nie jest to dobra wiadomość. Upały męczą i zniechęcają do działania. Mieszkańcy rejonów, gdzie żar z nieba przez większość roku to norma, mają tradycyjne strategie ochrony przed upałem. Z niektórych z nich warto skorzystać, inne raczej u nas nie zadziałają.

Organizm domaga się picia i sjesty

W Egipcie, Tunezji, Iranie czy Maroku w upały pije się gorącą słodką herbatę z dodatkiem świeżej mięty. Dzięki wysokiej temperaturze napoju organizm otrzymuje dodatkowy sygnał, że trzeba zacząć się pocić, by pozbyć się niepotrzebnego ciepła. To prosty i skuteczny mechanizm, ale… działa tylko w suchym klimacie. Tam, gdzie powietrze jest wilgotne, czyli w większości regionów Polski, pocimy się naturalnie i nie potrzebujemy dodatkowych bodźców w postaci gorących płynów.

Wydzielanie dużych ilości potu to z jednej strony naturalny sposób organizmu na schłodzenie się, ale z drugiej – zagrożenie odwodnieniem. Jego pierwszym sygnałem jest uczucie pragnienia. Lekarze radzą, by do takiej sytuacji nie dopuszczać. Najlepiej pić letnie napoje – nie w dużych ilościach naraz, lecz często. W sumie w gorący dzień powinno się wypić minimum 3 litry płynów.



Mieszkańcy Południa w godzinach największego skwaru odpoczywają. Zwyczaj ten w stu procentach odpowiada fizjologii organizmu. Już przy 25–28 st. C możemy czuć osłabienie. Priorytetem staje się niedopuszczenie do podniesienia temperatury krwi powyżej ustalonego optimum, bo to mogłoby się skończyć obumieraniem neuronów. Każdy wysiłek fizyczny wzmaga ilość wytworzonego ciepła, dlatego organizm domaga się sjesty. My pamiętajmy, by w godzinach wczesnopopołudniowych nie zmuszać się do biegania i ograniczyć zadania wymagające fizycznej aktywności.

