Kolejne wybudzenia w Budziku. Wolne miejsca w klinice

8 lipca za wybudzonego został uznany Patryk, który trafił do kliniki w październiku 2018 roku po wypadku komunikacyjnym.

12 lipca wybudzono 14-letnią Julitę. Dziewczynka była w śpiączce od kwietnia 2019 roku, również z powodu wypadku komunikacyjnego.

W tym miesiącu za ostatecznie wybudzoną uznana została również Wiktoria. Dziewczynka zapadła w śpiączkę w styczniu 2018 roku. Przez wiele miesięcy jej stan nie ulegał zmianie. Jednak dzięki pracy zespołu specjalistów - lekarzy i terapeutów, dziewczynka czyta, pisze, maluje i gra w szachy.

W klinice są obecnie wolne miejsca dla pacjentów w śpiączce.

Do Kliniki mogą być przyjęte dzieci:

- przebywające w śpiączce nie dłużej niż 12 miesięcy od urazu lub 6 miesięcy jeśli śpiączka wystąpiła z przyczyn nieurazowych

- od 2 do 18 roku życia

- wydolne krążeniowo-oddechowo (bez respiratora)

- kwalifikujące się do rehabilitacji neurologicznej.

Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne na stronie klinikabudzik.pl.

Placówka działa od lipca 2013 roku. Powstała dzięki determinacji aktorki Ewy Błaszczyk i założonej przez nią fundację Akogo? po tym, jak jedna z jej córek zapadła w śpiączkę po zachłyśnięciu.

W Olsztynie funkcjonuje również Budzik dla dorosłych, a w Warszawie, przy Szpitalu Bródnowskim, powstaje kolejna klinika.