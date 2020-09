Nie żyje Winston Groom. Twórca "Forresta Gumpa” miał 77 lat

Winston Groom urodził się 23 marca 1943 roku w stanie Waszyngton, ale dorastał w Alabamie. W młodości uczęszczał do szkoły wojskowej, a następnie służył w amerykańskiej armii. Pisarz był także weteranem wojny w Wietnamie, co wpłynęło na treści jego książek.

Mimo że Groom planował być prawnikiem, podczas studiów zaintrygowała go literatura. Swoją pierwszą książkę, "W lepszych czasach", wydał w 1978 roku. Powieść opowiadała historię służących w Wietnamie żołnierzy. Do tej tematyki Winston Groom powrócił również w swojej najpopularniejszej powieści, ”Forrest Gump".

Choć "Forrest Gump" ukazał się w już w 1986 roku, tytuł bestsellera zdobył dopiero osiem lat później, gdy w 1994 roku ukazała się ekranizacja powieści w reżyserii Roberta Zemeckisa. Film zdobył kilka Oscarów i stał się jednym z najbardziej kultowych dzieł współczesnej kinematografii. Winston Groom napisał także kontynuację przygód tytułowego Forresta - "Gump i spółka".

Pisarz był również współautorem książki „Conversations with the Enemy”, dzięki której w 1984 roku był nominowany do Nagrody Pulitzera.