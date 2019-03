Nie żyje Kenneth To. 26-letni pływak zmarł po treningu

Kenneth To, wicemistrz świata w pływaniu, zmarł w wieku 26 lat. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio sportowiec miał reprezentować Hongkong.

Jak informuje „The Guardian”, Kenneth To źle poczuł się podczas sesji treningowej na University of Florida w Stanach Zjednoczonych. Pływak przygotowywał się tam do kolejnych zawodów. Choć 26-latka natychmiast zabrano do szpitala, niestety nie udało się go uratować.

Na razie nie podano oficjalnie informacji na temat przyczyny jego śmierci.

Kenneth To urodził się w Hongkongu, ale w wieku dwóch lat przeprowadził się z rodziną do Australii. Dopiero w 2016 roku zdecydował, że zmieni obywatelstwo i będzie reprezentował Hongkong.

Podczas Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w Singapurze w 2010 roku zdobył sześć medali: jeden złoty, trzy srebrne i dwa brązowe. Wówczas występował jeszcze w barwach Australii. W 2011 i 2013 roku występował na mistrzostwach świata. Sportowiec zdobył złoto w sztafecie 4x100 metrów w Barcelonie. W roku 2014 na Igrzyskach Wspólnoty Narodów wywalczył złoto i srebro.

Kenneth To przygotowywał się w USA do występu na igrzyskach w Tokio. Sportowiec specjalizował się w stylu dowolnym, motylkowym, zmiennym oraz grzbietowym.