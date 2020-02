Rosja wysyła do Syrii dwa okręty wojenne

Gubernator przygranicznej tureckiej prowincji Hatay, Rahmi Dogan, poinformował, że w przeprowadzonym z powietrza ataku syryjskich sił rządowych w prowincji Idlib zginęło 33 tureckich żołnierzy. 32 kolejnych jest rannych. Trafili do szpitali.

Po ataku Turcja zdecydowała, że tymczasowo otworzy granicę z Syrią, umożliwiając syryjskim uchodźcom przedostanie się do Europy.

Liczba ofiar wśród tureckiej armii w Idlib wzrosła do 54. Ankara wysłała do Syrii tysiące żołnierzy i ciężki sprzęt wojskowy, a prezydent Erdogan ostrzegł, że jego kraj rozpocznie pełną ofensywę, której celem jest odparcie sił syryjskich, jeśli same nie wycofają się one z regionu tureckich stanowisk obserwacyjnych.