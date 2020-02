Putin i Erdogan rozmawiali o sytuacji w Syrii

W czwartek w wyniku nalotu syryjskiego lotnictwa w prowincji Idlib zginęło 33 żołnierzy tureckich. Turcja twierdzi, że do ataku doszło w rejonie co do którego Rosjanie - sojusznicy prezydenta Syrii Baszara el-Asada - wiedzieli, że stacjonują tam tureccy żołnierze. Według Ankary w rejonie ataku nie było żadnych grup zbrojnych.

W odwecie za atak tureckie lotnictwo, drony i artyleria miały zaatakować ok. 200 celów związanych z syryjską armią w Idlib - poinformował minister obrony Turcji Hulusi Akar. W wyniku ataków "zneutralizowanych" miało zostać 309 syryjskich żołnierzy, a także m.in. 23 czołgów i pięć śmigłowców.