Warszawa: Do Wisły wpadło ponad 3,4 mln metrów sześciennych ścieków

Inspektorzy WIOŚ w piątek przeprowadzili również oględziny w miejscu awaryjnego zrzutu ścieków do Wisły na wysokości. Nie stwierdzono śladów substancji ropopochodnych ani zanieczyszczeń stałych.

Od początku awarii oczyszczalni Czajka jest to już łącznie 3 404 988 m 3 .

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie poinformował, że w ciągu ostatniej doby do Wisły trafiło ponad 173 tysiące m 3 nieczystości.

Do awarii rurociągu przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka" doszło w sobotę 29 sierpnia. W jej efekcie nieczystości – poddane ozonowaniu i oczyszczane mechanicznie – są zrzucane do Wisły.