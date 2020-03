Prezydent Warszawy o zamknięciu szkół z powodu koronawirusa

Zapewnił, że władze Warszawy ściśle współpracują z rządem w związku z sytuacją związaną z koronawirusem.

Prezydent stolicy poinformował, powołując się na dane rządowe, że w szpitalu zakaźnym w Warszawie na obserwacji były 33 osoby, 67 objętych było kwarantanną domową a ponad tysiąc jest objętych nadzorem epidemiologicznym.

W środę prezydenci miast wojewódzkich spotkają się z premierem Mateuszem Morawieckim.

- Zwróciłem się do wojewody z pismem, żeby rozważyć sytuację ewentualnego zamknięcia placówek szkolnych w Warszawie i województwie mazowieckim. W środę będziemy rozmawiali na ten temat z innymi prezydentami miast, z panem premierem - mówił Trzaskowski.

- To są działania wyjątkowe i one wymagają decyzji rządu. My możemy rekomendować pewne zachowania, natomiast zależy nam na tym, żeby decyzja była podjęta we właściwym momencie po konsultacjach i na wniosek uprawnionych inspektoratów rządowych - dodał.