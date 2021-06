Zaskakujące pożegnanie Merkel. Odmrożenie stosunków z Rosją?

– Tylko wycofanie się Rosji z agresywnej polityki wobec sąsiadów, szczególnie wobec Ukrainy, ale też z agresywnej polityki wobec UE, w tym szczególnie wobec Polski, może stanowić podstawę do otwarcia szerszego dialogu – powiedział Mateusz Morawiecki. Wtórowali mu przywódcy państw bałtyckich, wskazując, że nie zostały spełnione warunki dla takiego dialogu. Bo gdy w 2014 roku UE zamrażała relacje z Rosją, to ustanowiła zasady ich przywrócenia. Tymczasem Rosja nie wypełnia zapisów porozumień mińskich zmierzających do deeskalacji sytuacji na wschodzie Ukrainy, a dodatkowo dokonuje aktów agresji na inne państwa UE, czy to fizycznej, jak ujawnione teraz wysadzenie składów amunicji w Czechach w 2014 roku, czy cybernetycznej, jak teraz na Polskę, a w przeszłości także na państwa bałtyckie.