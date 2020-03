Ursula von der Leyen. Niemka, która chce być Europejką

Za kilka dni Komisja przedstawi strategię przemysłową, która ma pomóc w tworzeniu europejskich czempionów. To naprawdę imponujący dorobek. A przecież jednocześnie Niemka, jako była minister obrony, chce przewodzić Komisji geopolitycznej. Unia będzie inwestowała w przemysł obronny, sama przewodnicząca swoją pierwszą podróż zagraniczną odbyła do Addis Abeby, gdzie swoją siedzibę ma Unia Afrykańska.

Z koronawirusem Bruksela ma ten sam problem, co stolice państw członkowskich: jak ograniczyć epidemię bez siania paniki i powodowania strat gospodarczych. Zamykanie szkół i zakładów pracy, kontrole w strefie Schengen, spadek podróży, to wszystko może uderzyć w nie tak bardzo dynamiczną gospodarkę Unii.

Nie do oszacowania są straty wizerunkowe: co obywatelom UE po ambitnych planach neutralności klimatycznej, jeśli w telewizji będą oglądać doniesienia o kolejnych zgonach spowodowanych koronawirusem, a oni sami będą poddani kwarantannie czy innym ograniczeniom?

Wreszcie koronawirus może spowodować podziały. Już widać zaczątki: Włochy oburzają się na zakazy podróżowania do ich kraju czy też ograniczenia nakładane na ich obywateli wjeżdżających do innych państw UE.

Bardziej o wsparcie polityczne i wojskowe w wojnie prowadzonej przez Turcję w Syrii. A tu Bruksela jest bezsilna. Może „tylko” zajmować się polityką migracyjną i na pewno zrobi to lepiej niż w pamiętnym 2015 roku, gdy nie niepokojony przez nikogo milion imigrantów przeszedł z Grecji przez Bałkany na północ do Niemiec, przyczyniając się do wzrostu nastrojów populistycznych i eurosceptycznych. Będzie lepiej chronić granice zewnętrzne, ale kryzys znów uniemożliwi jej racjonalną dyskusję o reformie polityki migracyjnej.

Niemka, w przeciwieństwie do swojego poprzednika Jean-Claude’a Junckera, niewątpliwie chce być bezstronną przewodniczącą Komisji, wsłuchaną w głosy wszystkich. Dotyczy to zarówno jej stylu zarządzania („Ona naprawdę jest zainteresowana tym, co ludzie mają do powiedzenia” – mówi mi nieoficjalnie jeden z wysokich rangą urzędników), jak i w relacjach z państwami członkowskimi.