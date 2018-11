Następca Merkel wykreśli z konstytucji prawo do azylu?

Friedrich Merz, ubiegający się o funkcję przewodniczącego CDU, zasugerował, że należy rozpocząć debatę na temat zapisanego w konstytucji Niemiec prawa do azylu.

Sondaże wskazują, że Merz jest faworytem do zostania kolejnym przewodniczącym CDU, po Angeli Merkel, która zapowiedziała, że na grudniowym kongresie CDU nie będzie ubiegać się o przedłużenie swojego mandatu na stanowisku przewodniczącej CDU. Merz to polityczny przeciwnik Merkel, która kieruje CDU od 2000 roku, a kanclerzem Niemiec jest od 2008 roku.

Poniżej dalsza część artykułu

Teraz Merz stwierdził, że w Niemczech powinna rozpocząć się debata na temat prawa do azylu zapisanego w konstytucji Niemiec. Przepis został wpisany do konstytucji w związku z doświadczeniami nazizmu oraz Holokaustu.

- Myślałem nad tym długo i uważam, że musimy być przygotowani do otwartej dyskusji na temat konstytucyjnego prawa do azylu - powiedział Merz w Seebach, w Turyngii. Merz dodał, że konieczna jest debata na temat osłabienia obecnych gwarancji dotyczących prawa do azylu.

Słowa Merza ściągnęły na niego krytykę polityków i organizacji działających na rzecz uchodźców. Niektórzy oskarżają Merza o to, że ten zapomniał o zbrodniach jakich dopuściła się III Rzesza.

Merz w kampanii wyborczej przed wyborami nowego szefa CDU obiecał odzyskać dla partii przynajmniej połowę głosów, które ugrupowanie utraciło na rzecz AfD - antyimigranckiego ugrupowania krytykującego liberalną politykę Merkel ws. przyjmowania przez Niemcy uchodźców.

Po tym jak jego słowa zostały skrytykowane Merz wyjaśnił, że został źle zrozumiany przekonując, iż nie podważał konstytucyjnego prawa do azylu, lecz chciał jedynie podkreślić, że "problemy związane z imigracją i azylem można rozwiązać jedynie w kontekście europejskim (na forum UE - red.)".

Ale słowa te nie przekonały jego krytyków, według których jest to przygotowanie na temat zmian w polityce imigracyjnej Niemiec.



But some accused him of deliberately sending out a negative message about the asylum law in order to trigger a debate about its future.

Prawo do azylu zostało wpisane do konstytucji Niemiec w 1949 roku w związku z doświadczeniami III Rzeszy, w której wiele osób zostało zamordowanych przez władze po tym, jak nie były w stanie znaleźć azylu w innych państwach.