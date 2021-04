Jezus i Wielki Piątek w cyfrowym wymiarze

– Jest bowiem dla mnie przede wszystkim nauczycielem, co niesie z sobą wiele pozytywnych cech – mówi Barszczowski. – To także mentor, pełen szlachetnych idei, ktoś, do kogo reszta ma zaufanie. Dla mnie, tak jak dla wielu malarzy, to postać poza czasem. Pozował student, bo nie uważam, że mądrość musi być przywilejem wieku dojrzałego. Pokazałem okulary, które dla wielu symbolizują oczytanie.