Między ziemią a niebem

Pierwotnie ten obraz artysta wykonał dla kaplicy San José w Toledo. Przedstawia świętego jako młodego rycerza w zbroi i w hiszpańskim stroju na białym rumaku. W drodze do Toledo zatrzymał się na widok obnażonego biedaka. Poruszony jego widokiem odcina mieczem połę płaszcza, by podzielić się z nim swoim okryciem. Obie charakterystycznie wydłużone postacie wydają się łączyć Niebo i Ziemię, świadków humanitarnego czynu.

Kreta należała wówczas do Republiki Weneckiej, więc 26-letni grecki artysta wyruszył do Wenecji, by kształcić się dalej. Tam odkrył renesansowe malarstwo. Po trzech latach przeniósł się do Rzymu, gdzie został członkiem cechu św. Łukasza. Coraz śmielej eksperymentował. W 1576 roku wyjechał do Hiszpanii, bo być może obcokrajowcowi trudno było konkurować z włoskimi mistrzami, a może zraził swą arogancją mecenasów (ponoć miał proponować zamalowanie „Sądu Ostatecznego” Michała Anioła w kaplicy Sykstyńskiej).