Obraz z odciskami palców Rembrandta na sprzedaż

Na liczącym niemal 400 lat portret pędzla Rembrandta, zatytułowany "Studium Głowy i Złożonych Rąk Młodego Mężczyzny na przykładzie Modlącego się Chrystusa" znaleziono dwa odciski palców, które mogły należeć do słynnego malarza - informuje CNN.

Obraz zostanie sprzedany na aukcji w Sotheby's, w przyszłym miesiącu. Dom aukcyjny liczy, że cena obrazu wyniesie od 8 do 10,5 mln dolarów.

Poniżej dalsza część artykułu

Odciski palców znaleziono w dolnym rogu obrazu - ukryte były pod warstwami farby i werniksu.

Portret przedstawia Jezusa patrzącego z rękami złożonymi do modlitwy. Sotheby's opisuje go jako "poruszający portret Chrystusa". Obraz wisiał do niedawna w domu Rembrandta w Amsterdamie - teraz, po raz pierwszy od sześciu dekad znów trafił na rynek dzieł sztuki. Zostanie zlicytowany 5 grudnia w Londynie.

Odciski palców odnaleziono w czasie renowacji obrazu przed wystawieniem go w 2011 roku na wystawie w Luwrze.

Sotheby's przekonuje, że odciski palców "niemal na pewno" należały do Rembrandta, choć George Gordon, jeden z prezesów Sotheby's zaznacza, że do naszych czasów nie zachowały się żadne odciski palców mistrza, które można byłoby porównać z odciskami na obrazie. Gordon dodaje jednak, że odciski znalazły się na pierwotnej warstwie farby i werniksu, co czyni bardzo prawdopodobnym, że zostawił je sam Rembrandt.

Obraz został namalowany w ciągu jednego posiedzenia artysty. Powstał ok. 1650 roku.