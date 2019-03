Kredyt bankowy czy pożyczka – co lepsze dla Polaka w Szwecji?

Obecnie na rynku dostępnych jak bardzo wiele produktów finansowych, które jeszcze paręnaście lat temu nikomu nie przyszłyby do głowy. Dzisiaj gotówkę można pożyczyć na kilka dni, a jedynym wymaganym dokumentem jest dowód osobisty. Pieniądze da się załatwić w pełni przez Internet, a nawet skorzystać z pożyczki przez smsy. Takie rozwiązania będą przydatne szczególnie dla Polaków za granicą, którzy postanowili rozpocząć nowe życie, jednak twarda rzeczywistość szybko skonfrontowała budżet z kosztami życia w krajach lepiej rozwiniętych niż nasz. Jednym z nich jest Szwecja, która przez socjologów uznawana jest za wzór planowania gospodarki w połączeniu z zarządzaniem systemem socjalnym. W dzisiejszym artykule zajmiemy się jednak tematyką stricte finansową, a mianowicie formami kredytowymi, które są dostępne w tym kraju.

Czy warto korzystać z instytucji pożyczkowych w Szwecji?

Według specjalistów z serwisu LejonFinans oprocentowanie kredytów w Szwecji, podobnie jak koszty życia w tym kraju, nie należy do najniższych w Europie. Dla wszystkich, którzy zdecydowali się na przeprowadzkę do Szwecji mamy jednak dobre informacje! Pozabankowe instytucje pożyczkowe w tym kraju bardzo chętnie pożyczają pieniądze na dowolny cel, a jeżeli ich spłata będzie przebiegała zgodnie z umową, pozostaje tylko cieszyć się z dodatkowej gotówki. Podobnie, jak w Polsce, w Szwecji również znajdziemy dużo „chwilówek”, czyli pożyczek na małą kwotę, które spłaca się w krótkim terminie. Oferty tego typu można odszukać na porównywarkach kredytowych takich jak chociażby https://lejonfinans.com/nya-direkt-smslan/. Chwilówki w Szwecji zazwyczaj dostępne są w przedziale 25000 – 35000 SEK. Jeśli chodzi o czas spłaty, to większość instytucji oferuje dosyć elastyczny harmonogram, jednak nie może on przekraczać zazwyczaj kilku miesięcy. Istnieją także pożyczki z długoterminowym czasem spłaty, aczkolwiek z tego względu mają dużo bardziej restrykcyjne warunki, które nie każdy jest w stanie spełnić.

Kredyt hipoteczny w Szwecji

Dla tych, którzy są zainteresowani zaciągnięciem kredytu w pełnoprawnym banku, jedną z najpopularniejszych form jest oczywiście kredyt hipotecznych. W Szwecji do pewnego momentu było to bardzo atrakcyjne rozwiązanie, ponieważ warunki spłaty oferowane przez niektóre banki zastrzegały jedynie konieczność spłaty odsetek. W ostatnim czasie sytuacja jednak uległa zmianie, ponieważ większość placówek zastrzega w umowie konieczność rozpoczęcia spłaty już po 5 latach od momentu podpisania umowy. Taka sytuacja bywa kłopotliwa szczególnie dla Polaków, którzy postawili na nowy start w Szwecji, gdyż okres 5 lat może okazać się zbyt krótki na to, by zarobić odpowiednią pulę pieniędzy. Ze względu na wszystkie powyższe, Szwecja jawi się, jako stosunkowo ciężki kraj dla obcokrajowców. Mimo wszystko, jeżeli ktoś zdecyduje się właśnie na taki kierunek, to po kilku latach może zacząć odczuwać pozytywne strony relokacji. Pomijając już niezwykle urokliwe krajobrazy skandynawskich terenów, trzeba wspomnieć, że Szwedzki rząd należycie dba o swoich obywateli, ale także osoby na stałe zameldowane w tym kraju, a Ci w rozlicznych badaniach jawią się jako najszczęśliwsi na świecie.

Szwecja – kredyt bankowy vs pożyczka

Powyżej przedstawiliśmy dwie możliwości pożyczenia gotówki. Można udać się do banku, który posiada szeroką ofertę, a w niej m.in. kredyty hipoteczne, konsolidacyjne, konsumenckie itd., lub zwrócić do jednej z instytucji pożyczkowych, które bankami nie są, a co za tym idzie, operacje przebiegają tu na nieco innej zasadzie. To nie jedyna różnica – pożyczkę poza bankową dostaniemy prawdopodobnie szybciej, jednak jest ona zazwyczaj wyżej oprocentowana. Kredyty bankowe są tańsze w spłacaniu, jednak ze względu na szereg formalności, które trzeba przeprowadzić przed podjęciem decyzji o przyznaniu kredytu, taki czas może wydłużyć się nawet do kilku tygodni. Podsumowując, dla wszystkich, którzy potrzebują gotówki na już, lepszym wyborem będzie pożyczka poza bankowa, jednak trzeba być przygotowanym na fakt, że w całościowym rozliczeniu będzie ona kosztować więcej.

