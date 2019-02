Sri Lanka ogłasza casting na katów

Władze Sri Lanki zdecydowały o zawieszeniu trwającego 43 lata moratorium na wykonywanie kary śmierci. Przywraca ją do walki z handlarzami narkotyków.

W tym celu władze Sri Lanki ogłosiły nabór na katów. Potrzebnych jest dwóch mężczyzn w wieku od 18 do 45 lat, o silnej psychice i nieskazitelnej moralności.

Poniżej dalsza część artykułu

Wynagrodzenie kata będzie wyższe od przeciętnego - wykonawca wyroków zarobi równowartość 160 funtów brytyjskich miesięcznie.

Obecnie w więzieniach Sri Lanki na wykonanie wyroku śmierci czeka 1299 więźniów, w tym 48 za przestępstwa narkotykowe.

Prezydent Maithripala Sirisena zapowiedział bezwzględną walkę z handlarzami narkotyków i zamierza dążyć do tego, by za takie przestępstwa orzekana była kara śmierci. Zaapelował też do organizacji broniących praw człowieka, by nie próbowały stawać mu na przeszkodzie.

Wykonywanie wyroków śmierci ma się rozpocząć w ciągu najbliższych 2 miesięcy, więźniowie będą traceni przez powieszenie.

Ostatnie wyroki śmierci na Sri Lance wykonano w 1976 roku.