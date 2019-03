Królewski jesiotr powraca na polskie stoły

Czterogwiazdkowy Hotel Atut w Licheniu Starym już po raz piąty będzie gościć uczestników mistrzostw Polski w potrawach i kawiorze z jesiotra. Tegoroczna edycja konkursu odbędzie się 9 marca w ramach Weekendu Kulinarnego. Impreza ma charakter cykliczny, a po raz pierwszy odbyła się w 2015 r. W skład tegorocznego jury weszli m.in. Kurt Scheller, Jerzy Pasikowski oraz Adam Dmyterko. Funkcję przewodniczącej jury VIP obejmie natomiast Ewa Wachowicz.

V Mistrzostwa Polski w Potrawach i Kawiorze z Jesiotra 2019 to całodniowa rywalizacja dwuosobowych i wyselekcjonowanych zespołów przygotowujących królewskie potrawy z jesiotrem w roli głównej. Piąta edycja wydarzenia po raz drugi z rzędu będzie częścią Kulinarnego Pucharu Polski – renomowanego konkursu, który cieszy się uznaniem wśród profesjonalnych kucharzy.

W rywalizacji wezmą udział wybitni reprezentanci hoteli i restauracji z całej Polski. – Nasz konkurs na stałe wpisał się w kalendarz branży kulinarnej. Każdego roku poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko, a dwuosobowe zespoły prezentują najwyższy, krajowy poziom. Nie jest tajemnicą, że okolice Konina słyną z łowisk jesiotra, dlatego uczestnicy będą mieć za zadanie przygotować wykwintne potrawy na bazie tej królewskiej ryby. Zależy nam szczególnie na promocji lokalnych przysmaków, a gwarancją zarówno jakości, jak i dobrej zabawy będzie bardzo mocny skład tegorocznego jury – powiedziała Agata Vollenhoven, dyrektor marketingu Hotelu Atut****.

Każda ekipa będzie mieć za zadanie przygotować potrawę w formie dania głównego oraz przystawki dla siedmiu osób. Obowiązkowym składnikiem dania głównego będzie świeży jesiotr, a przystawki – jesiotr wędzony oraz kawior z jesiotra. Czas przygotowania nie może przekroczyć 80 minut. – Przygotowanie potrawy z kawiorem w roli głównej wymaga wiedzy kulinarnej na najwyższym poziomie. Jest to produkt bardzo zdradliwy, z którym należy obchodzić się umiejętnie. Do elementarza potraw z czarną ikrą zaliczamy właściwe przechowywanie i zasolenie czy pasteryzację. Nie można go oczywiście mrozić, a serwis powinien odbywać się zgodnie z przyjętymi zasadami – powiedziała Ewa Wachowicz, przewodnicząca jury VIP podczas mistrzostw Polski w potrawach i kawiorze z jesiotra.

Jesiotr jest bez wątpienia skarbnicą wartościowych aminokwasów, które są dla nas łatwo przyswajalne. Może zostać przyrządzony na wiele sposobów w zależności od inwencji kucharza. Charakterystyczną cechą mięsa z tej ryby jest jego delikatność oraz wyjątkowy smak, który nie traci na jakości zarówno w wydaniu pieczonym, jak i smażonym – dodał Kurt Scheller, wybitny kucharz, który po raz pierwszy znalazł się w konkursowym jury.

Jesiotr jest lokalnym specjałem Hotelu Atut oraz symbolem wspaniałego smaku w restauracji Yesiotr. Smaku samym mistrzostwom dodadzą wykwintne potrawy do degustacji, a całość zwieńczy uroczysta gala na ok. 180 osób, po której nastąpi wieczorna część programu w eleganckim stylu. Współorganizatorem konkursu jest producent kawioru, Kaiser Caviar. Zespoły, które ukończą rywalizację na podium, otrzymają nagrody pieniężne oraz dedykowaną statuetkę – rzeźbę jesiotra.

V Mistrzostwa Polski w Potrawach i Kawiorze z Jesiotra 2019 to cykliczna impreza kulinarna, która corocznie przyciąga wybitnych reprezentantów restauracji i hoteli z całego kraju. Całodniowa rywalizacja wyselekcjonowanych, dwuosobowych zespołów przygotowujących królewskie potrawy z jesiotrem w roli głównej jest gwarancją popisów kulinarnych na najwyższym poziomie. Zespoły będą oceniane przez uznanych szefów kuchni: Kurta Schellera, Adama Dmyterko i Jerzego Pasikowskiego. Gościem specjalnym wydarzenia będzie natomiast Ewa Wachowicz. Mistrzostwa, które odbędą się 9 marca br. w czterogwiazdkowym Hotelu Atut, po raz drugi z rzędu zostały częścią Kulinarnego Pucharu Polski.

Hotel Atut**** jest położony nieopodal malowniczego Jeziora Licheńskiego w Licheniu Starym (woj. wielkopolskie) w bezpośrednim sąsiedztwie największej bazyliki w Polsce. Do dyspozycji gości jest łącznie 125 komfortowych pokoi w tym dwa apartamenty. Hotel Atut to największe centrum konferencyjne w Wielkopolsce, które już po raz piąty będzie gospodarzem i współorganizatorem mistrzostw Polski w potrawach i kawiorze z jesiotra. Jesiotr jest lokalnym specjałem Hotelu Atut oraz symbolem wspaniałego smaku w restauracji Yesiotr.

Współorganizatorem wydarzenia jest producent kawioru, Kaiser Caviar. Sponsorami głównymi zostali Iglotex, Colian, Nestle Professional oraz Dajar HoReCa.

Więcej informacji:

http://jesiotrikawior.pl/

https://www.facebook.com/hotelatut/

Materiał Promocyjny