Marta Lempart: Mogę być ciotką tej rewolucji

W mediach społecznościowych jest dużo wezwań, żeby o 18:55 spotkać się na Żoliborzu, pod domem Jarosława Kaczyńskiego, i tam zostać do szóstej rano, bo przecież nie będzie się można przemieszczać w inne miejsce w tych godzinach. Popiera pani ten pomysł?

Wiem, że propaganda rządowa przedstawia nas jako osoby, które namawiają do łamania zasad epidemicznych, ale to nie jest prawda. My namawiamy do tego, aby uważać i nosić maseczki i, żeby wychodzić wtedy, kiedy jest konkretna potrzeba, a tu mówimy jednak o Sylwestrze, czyli imprezie na wolnym powietrzu. My nie mamy testów i zabezpieczonych łóżek na wyciągnięcie ręki – jak PiS-owcy – i to my umrzemy, to grozi nam i naszym rodzinom, nie tym, którzy wiernie służą partii. Więc nie ma powodu by ryzykować w taki sposób.



W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”, Jarosław Kaczyński twierdzi, że to wasze demonstracje spowodowały wzrost zakażeń.

Jarosław Kaczyński kłamie, naukowcy potwierdzili, że na powietrzu demonstracje nie powodują zwiększenia się liczby zakażeń. A jeżeli rzeczywiście doszło do zwiększonej emisji wirusa, to on jest za to odpowiedzialny. To Jarosław Kaczyński on kazał pani magister Przyłębskiej wygłosić oświadczenie 22 października w sprawie aborcji. To on podjął decyzję, że chce mieć tysiące ludzi na ulicach. Cieszę się, kiedy widzę, jak teraz mści się na nim jego własna megalomania, czyli to, że bardzo chciał mieć wizerunek osoby od której wszystko zależy, która jest naczelnikiem państwa. I to go zniszczyło w oczach jego wyborców - PiS może próbować kłamać, że pani Przyłębska podjęła jakąś decyzję albo że pan Morawiecki podejmuje jakieś decyzje, a wszyscy wiedzą, że tak nie jest. Jego własny elektorat o tym wie - jeżeli on o wszystkim decyduje, to za wszystko jest odpowiedzialny. Ludzie wiedzą, że to on i dlatego tak bardzo spadły notowania PiS-owi. Wyborcy się wściekli, że Jarosław Kaczyński w szczycie pandemii nakazał Julii Przyłębskiej ogłosić zakaz aborcji.



Czy Zjednoczona Prawica jest w pełni sterowalna, czy Jarosław Kaczyński na pewno to kontroluje?

To jest pytanie, kto ma na kogo jakie kwity. Widzimy np., że Jarosław Kaczyński ma świetne kwity na Ziobrę, ale Ziobro musi mieć dobre kwity na Kaczyńskiego skoro Kaczyński się go tak boi, że obiecuje mu teraz publikację oświadczenia pani Przyłębskiej albo, że nie wyrzuca go z rządu. To jest moc kwitów i my jako zwykli ludzie nawet nie znamy skali tego, kto ma gdzie jakie szafy z papierami.

Co będzie dalej z werdyktem TK?

To, że panowie nie publikują oświadczenia pani mgr Przyłębskiej wynika z tego, że przegrali bitwę o narrację. Jarosław Kaczyński i jego funkcjonariusze mogą kłamać, że to „wyrok Trybunału”, ale nikt już w to nie wierzy, nawet wyborcy PiS. W związku z tym, że to nie jest wyrok, będzie można stosować mnóstwo narzędzi włącznie z tym, że lekarz nie ma prawa odmawiać z powodu wykonywania zabiegów, które są w świetle prawa zabiegami legalnymi.