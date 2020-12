Poseł PiS: Projekt Dudy ws. aborcji niezgodny z Konstytucją

W klubie PiS w Sejmie można spotkać się z opinią, że nawet po publikacji uzasadnienia nie ma żadnej gwarancji, że ruszą prace nad prezydenckim projektem. Nie ma on takiego poparcia w PiS, by było możliwe jego przegłosowanie bez poparcia opozycji. - W projekcie nowelizacji ustawy, jaki pan prezydent Andrzej Duda przysłał do Sejmu, w moim przekonaniu ustawa byłaby niezgodna z Konstytucją i z wydanym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego - ocenił poseł PiS Piotr Uściński.

22 października Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis pozwalający na przerwanie ciąży, gdy badania prenatalne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z Konstytucją. Chodzi o art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania. Wyrok TK nie został jak dotąd opublikowany. Po decyzji TK w całej Polsce doszło do protestów, organizowanych m.in. przez „Strajk Kobiet”. Na ulicach i w mediach społecznościowych powtarzane było jedno z głównych haseł protestu, "wyp...". Największa demonstracja odbyła się 30 października w Warszawie. Protesty organizowano także przed kościołami. Uczestnicy części z nich wchodzili z transparentami do świątyń w czasie mszy.

- Myślę, że intencja pana prezydenta jest zapewne taka, żeby uspokoić część społeczeństwa. Ludzie nadal obawiają się, nie doczytując do końca, o co chodzi w naszym wniosku, o co chodzi w wydanym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, słuchając wrzasków środowisk lewackich, że być może wyrok Trybunału Konstytucyjnego będzie w konsekwencji zagrażał życiu i zdrowiu kobiet. I tutaj być może warto coś doprecyzować w ustawie, ale na pewno nie wolno dopuszczać aborcji eugenicznej - tłumaczył poseł PiS w rozmowie z portalem Radia Maryja.

Uściński krytykował też protesty po wyroku TK, zarzucając demonstrantom, że „skupiają się na zwierzętach, bardziej pochylają się nad chorymi zwierzętami, niż cenią bliźniego, chronią życie od poczęcia do naturalnej śmierci”. - Bardziej w innych krajach (zachodnich) coś takiego występuje, niż w Polsce, że się humanizuje zwierzęta, a dehumanizuje dzieci nienarodzone. To do Polski też dociera. To nie jest polski wymysł, tylko to dociera do naszego kraju z Zachodu - przekonywał.

- Chętnie przyjmują to środowiska zwłaszcza lewicowe, ale też społeczeństwo. Prawa część społeczeństwa też czasami przyjmuje tę argumentację. To jest fałszywe powoływanie się na św. Franciszka z Asyżu, który kochał zwierzęta. On nie humanizował ich, nigdy nie stawiał zwierząt na równi z ludźmi, bo to jest sprzeczne z naszą nauką, to jest sprzeczne z naszą religią. Nie można zwierząt stawiać na równi z człowiekiem. Trzeba dbać o zwierzęta, ale człowiek niezależnie od tego, na jakim etapie życia jest, czy jest chory, czy jest zdrowy, czy już ma świadomość, czy już być może nie ma świadomości, bo jest osobą starszą, schorowaną, umierającą, to zawsze jest człowiekiem i powinien być na pierwszym miejscu, a zwierzę powinno zająć swoje miejsce niżej niż człowiek - dowodził poseł Prawa i Sprawiedliwości.

skupiają się na zwierzętach, bardziej pochylają się nad chorymi zwierzętami, niż cenią bliźniego, chronią życie od poczęcia do naturalnej śmierci