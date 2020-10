Premier o wyroku TK: By korzystać z wolności wyboru trzeba żyć Fotorzepa, Roman Bosiacki

O co toczy się spór? Warto zadać sobie takie podstawowe pytanie i każdy w sumieniu niech sobie na to odpowie. Czy jest to spór o danie prawa do życia dzieci z zespołem Downa, czy jest to spór o niczym nieskrępowaną aborcję? - pytał w kontekście kontrowersji, jakie wywołał wyrok TK ws. aborcji, premier Mateusz Morawiecki.