Szafranowe żniwa w Afganistanie

Pod koniec listopada na pola w afgańskiej prowincji Herat rusza armia zbieraczy. Kobiety zrywają kwiaty krokusów - źródła najcenniejszej przyprawy na świecie.

Szafran wykorzystywany jest w kuchni i kosmetyce od 3 tysięcy lat.

Jest najcenniejszą przyprawą na świecie - aby uzyskać zaledwie 45 dekagramów szafranu należy zerwać około 50 tysięcy pojedynczych kwiatów, z pola o powierzchni boiska do piłki nożnej.

Co więcej, szafran uzyskuje się dopiero po drugim zasadzeniu cebulki krokusa.

Kwiaty koniecznie trzeba zrywać koniecznie rankiem, kiedy się otwierają, i koniecznie ręcznie - roślina jest zbyt delikatna, by potraktować ją maszynowo.

Z zerwanych kwiatów delikatnie wyciąga się znamiona, a potem oddziela czerwone, najcenniejsze części słupków od białych i żółtych. Czerwone części suszy się, uzyskując w ten sposób cenną przyprawę.

Jej cena za kilogram najlepszego surowca może wynieść nawet ponad 30 tys. złotych.

Szafran jest niezwykle intensywny - do potrawy wystarczy dodać zaledwie 2 nitki przyprawy, by uzyskać aromat i piękną, żółtą barwę. Nadmiar szafranu powoduje, że potrawa robi się gorzka, a 20 g to dawka śmiertelna dla człowieka.

