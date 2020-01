Andrzej Duda: Trzeba oczyścić do końca nasz polski dom

Podczas swojego wystąpienia prezydent mówił m.in. o roli sędziów w państwie. Zauważył m.in., że za każdym razem, gdy wręcza nominacje sędziowskie, zwraca uwagę, że człowiek, który być może tylko raz w życiu stanie przed sądem w swojej sprawie, po sposobie, w jaki zostanie potraktowany wyrobi sobie opinię na temat wymiaru sprawiedliwości.

Dlatego zachowanie sędziów "wymaga wielkiej odpowiedzialności, rozwagi, "ale przede wszystkim obowiązku myślenia o człowieku".

Sędziowie, zauważył Duda, szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich, uważnie sędziów obserwują, w tym zwracają uwagę, czy przestrzegają prawa, a jesli nie - to czy wyciągane są wobec nich konsekwencje.

A tego - mówił prezydent - do tej pory cały czas ogromnie brakuje, i to właśnie dlatego jest tak fatalna ocena wymiaru sprawiedliwości w społeczeństwie. - I dlatego powstała Izba Dyscyplinarna - tłumaczył.

Andrzej Duda uważa, że są sędziowie, dla których reforma wymiaru sprawiedliwości jest niewygodna, bo grozi utrata nietykalności, ale dopóki to nie zostanie zmienione, "Polska nigdy nie będzie normalnym państwem".

- Wymiar sprawiedliwości musi zostać naprawiony, a sędziowie muszą zrozumieć, jaka rzeczywiście jest ich rola w polskim państwie - mówił Duda. Dodał, że nie rozumie tego wielu profesorów na wydziałach prawa polskich uczelni i jest mu z tego powodu "strasznie przykro".

- Mam nadzieję, że zdołamy to przełamać, jak przełamaliśmy wiele innych barier, które nas blokowały, tak jak udało się kiedyś pokonać komunę. Tak samo wierzę w to, że uda się oczyścić do końca nasz polski dom, tak żeby był czysty, porządny, piękny - powiedziała głowa państwa.