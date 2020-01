Grodzki przed wizytą w Brukseli: Jedziemy z troski o Polskę

Marszałek Senatu w towarzystwie grupy prawników uda się do Brukseli na zaproszenie wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Very Jourovej. To efekt przyjęcia w Sejmie przed świętami Bożego Narodzenia nowelizacji ustaw sądowych autorstwa posłów klubu PiS.

Nazywana dyscyplinującą lub represyjną ustawa przewiduje m.in. możliwość złożenia z urzędu (ewentualnie przeniesienie na inne miejsce służbowe) sędziów, którzy podejmą działa „w celu kwestionowania istnienia stosunku służbowego osoby powołanej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim". Nowelizacja została przekazana do Senatu. Izba wyższa zajmie się nią między 15 a 17 stycznia.