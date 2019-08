Ryszard Czarnecki deklaruje, że nie przeprosi Róży Thun. "Nie mam za co"

Ryszard Czarnecki nie pojawił się na ogłoszeniu wyroku. W rozmowie z dziennikarzami oświadczył, że nie przeprosi europosłanki PO. - Nie mam za co przepraszać - stwierdził. - Będę w dalszym ciągu piętnował tych polityków w Polsce, którzy donoszą na własny kraj do obcych mediów, którzy atakują własną ojczyznę, którzy atakują własne państwo - zadeklarował. - Uważam, że jest to rzecz niedopuszczalna. Nasze polskie spory załatwiajmy w naszym polskim domu, a nie na zewnątrz, uciekając się do obcej pomocy - dodał.



Polityk zapowiedział, że złoży odwołanie od wyroku. - Jestem zbulwersowany, że sąd nie wysłuchał mnie. Najpierw przełożył na wniosek pani von Thun und Hohenstein rozprawę sądową z początku lipca na początek sierpnia, potem, mimo że przedstawiłem z kliniki informację, że tego dnia będę miał zabieg pod narkozą, sąd nie uwzględnił tego wniosku, zamknął rozprawę po pierwszym posiedzeniu, nie dawszy mi prawa do obrony, co jest w moim przekonaniu rzeczą niedopuszczalną - oświadczył Czarnecki.