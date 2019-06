Prof. Strzembosz: Ostrzeżenia były puszczane obok uszu

Jeśli tak orzeknie Trybunał (wyroku można się spodziewać jesienią), powstanie kwestia, co dalej. Nowa izba od ośmiu miesięcy orzeka. W maju wpłynęło do niej 14 spraw, a z wcześniejszego wpływu do rozpatrzenia zostało 128.

Opinię tę komentował w TVN24 były pierwszy prezes Sądu Najwyższego prof. Adam Strzembosz. - Nie chcę myśleć, co się stanie, jeśli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej podzieli stanowisko Rzecznika Generalnego, a to wydaje mi się w najwyższym stopniu prawdopodobne - powiedział.

- Wszystkie ostrzeżenia, jakie były kierowane do ministra sprawiedliwości, rządu, prezydenta były puszczane obok uszu, bo uważano, że to jest taka sprawa, którą we własnym zakresie się załatwi - dodał.

Prof. Strzembosz odniósł się również do słów Zbigniewa Ziobry. Minister sprawiedliwości uważa, że opinia rzecznika jest "wewnętrznie niespójna i niekonsekwentna".

- Skoro jest niekonsekwentna, nielogiczna, wychodzi poza unijny traktat, to niech on to wykaże - powiedział.