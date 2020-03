Paweł Kowal: Rosja i Chiny rozgrywają Zachód

Prezydent Trump znalazł się w fatalnym położeniu. Nie wie jeszcze, jak szerokie żniwo wirus zbierze w USA – wie już jednak, że czekają go oskarżenia o naiwność polityczną. Gdy kilka tygodni temu podkreślał zaufanie do informacji, które przekazywał mu na temat epidemii prezydent Xi Jinping, wywiad amerykański alarmował, że nowy koronawirus ma wyjątkowe zdolności przenoszenia się i grozi znacznie poważniejszymi konsekwencjami, niż można by przypuszczać.

Tymczasem dyplomacja USA najwyraźniej otrzymała zadanie „odkręcania" chińskiej narracji, a prezydent USA demonstracyjnie nazywa wirus chińskim. To jednak zbyt mało jak na imponującą informacyjną ofensywę Chińskiej Republiki Ludowej. Chińczycy mogą sobie teraz pozwolić na demonstracyjne wysyłanie do wielu państw świata, w tym sojuszników USA, maseczek i respiratorów. Znaczna część tej pomocy jest oczywiście odpłatna – ale sprawność medialna Chin pozwala ją przedstawić jako „pomoc". Bezradni urzędnicy w Europie, także w Polsce, naciskani przez opinię publiczną, proszą o pomoc i za nią publicznie dziękują. Królową polityki jest percepcja, po kilku miesiącach epidemii percepcja jest taka, że „tylko chińska pomoc może nas uratować".

Jeszcze kilka tygodni temu nie do pomyślenia było, że Chiny i Rosja tak sprawnie zagrają wirusem na rzecz swoich interesów, trudne do wyobrażenia było, jak słaby okaże się Zachód. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak wygląda prawdziwy zakręt historii – to wygląda on właśnie tak.