Paweł Kowal: Wielka wojna historyczna

Okazało się, że obchody rocznicy wyzwolenia obozu, ale także obchody zakończenia II wojny światowej w tym roku będą wielka rozgrywką polityczną. Czeka nas wielka batalia o politykę, którą zaczął w ostatnich dniach poprzedniego prezydent Rosji Władimir Putin. Amunicją w tej walce będzie historia. Nie pierwszy to raz to ona ma decydować o przyszłości.

Ostatni akt tej wielkiej rozgrywki nie wygląda dla nas najlepiej i nieszczęśliwie tak się składa, że uroczystości związane z Holocaustem stały się ze względu na agresywną politykę Rosji polem ostrej politycznej rywalizacji. Dwa aspekty tej rywalizacji znamy już dzisiaj: jaki będzie skład międzynarodowych reprezentacji na uroczystościach w Izraelu i w Polsce, oraz kto się znajdzie na liście mówców, kto dostanie trybunę, by powiedzieć „swoją prawdę” o II wojnie światowej. Za sprawą ostatnich wypowiedzi płynących z Rosji coraz rzadziej chodzi bowiem o prawdę historyków i źródeł a coraz częściej o prawdę politycznej taktyki Putina. Jeśli chodzi o styczniowe obchody w to tymczasem można pokazać to symbolicznie tak: Księżna Camila będzie w Polsce ale książę Karol, następca tronu Zjednoczonego Królestwa w Izraelu. Na obchody w Izraelu, po tym jak potwierdził obecność prezydent Putin chętnie zgłosiło się sporo kolejnych delegacji. Będzie tam głos amerykański, izraelski, będzie francuski i niemiecki a polskiego nie będzie. Nie wchodzę teraz w kwestie, na ile możliwy był inny rozwój wypadków, gdyby udział prezydenta Polski był negocjowany dłużej w ciszy gabinetów a przedstawiciele Kancelarii nie stawiali swoich warunków brzegowych udziału prezydenta publicznie. Faktem pozostaje, że to, na czym zależy Polsce szczególnie – by opowiadać polską rolę w II wojnie światowej oraz nie ulegać oskarżeniom a antysemityzm zostanie na łasce i niełasce mówców, których będzie słuchał cały świat. Pytanie o głos amerykański, skoro prezydent Trump tyle razy roztkliwiał się nad historią Polski. Czy ktoś pracuje nad wymową amerykańskiego przemówienia w Jerozolimie?