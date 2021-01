Adam Niedzielski: Jeśli rektor był przy szczepieniach, wyjściem jest honorowa dymisja

W poniedziałek powołana przez rektora WUM komisja, której celem było wyjaśnienie ewentualnych nieprawidłowości w procesie organizowania i prowadzenia szczepień, zakończyła swoje prace. Stwierdzono liczne nieprawidłowości.

W ocenie komisji akcja szczepień została źle zorganizowana. Zwrócono uwagę na brak przekazania odpowiednich informacji wśród pracowników WUM. "Komisja stwierdza ponadto fakt braku należytego doboru osób, którym zaproponowano i wykonano szczepienia".

Jedną z podjętych w poniedziałek decyzji było odwołanie ze stanowiska szefowej Centrum Medycznego WUM dr Ewę Trzeplę.

Zdaniem ministra zdrowia odwołanie dr Trzepli nie kończy sprawy. W jego ocenie potrzeba wyjaśnić inne wątki dotyczące szczepień w WUM.

- Te wątki dotyczą tego, w jaki sposób, bo chcielibyśmy mieć tę wiedzę, zostały osoby, które nie należały do personelu medycznego, zapisane na to szczepienie. Ta dymisja jedynie potwierdza to, że mieliśmy do czynienia z nieprawidłowościami - powiedział Adam Niedzielski w rozmowie z Polsat News.

- Muszę otrzymać jakieś dokumenty, które potwierdzą, że ten proceder odbywał się według jakiegoś modelu. Również z punktu widzenia całego systemu szczepień w Polsce, chcę wiedzieć, przed jakim ryzykiem należy się zabezpieczać. Chciałbym, żeby to była lekcja - mówił.



- Jeżeli potwierdzą się doniesienia o tym, że rektor WUM był obecny przy szczepieniach, jedynym honorowym wyjściem powinna być dymisja - minister zdrowia - uważa Niedzielski.