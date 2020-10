Rosja: Samospalenie w centrum miasta

Mimo to i mimo iż cały czas „zadawała niewygodne pytania", w 2019 roku miejscowy gubernator wręczył jej dyplom z podziękowaniem. „Dobrowolnie i w straszny sposób odeszła z życia. Nie mogę w to uwierzyć. (...) Dołożę wszelkich starań, aby śledztwo w sprawie okoliczności, jakie doprowadziły do jej śmierci było nadzorowane na najwyższym szczeblu" – napisał Gleb Nikitin na Instagramie. Gubernator, jak i jej znajomi, związki zawodowe dziennikarzy, ale też przedstawiciele Unii Europejskiej oraz powołana przez Władimira Putina kremlowska Rada ds. praw Człowieka sądzą bowiem, że Sławinę doprowadzono do samobójstwa.